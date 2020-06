Gilmar vê ‘grande relevância’ no novo marco do saneamento

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes usou o Twitter na manhã desta sexta-feira, 26, para afirmar que o novo marco do saneamento é uma medida de “grande relevância” aos brasileiros. Ele parabenizou o Congresso pela aprovação do projeto na última quarta.

“Cumprimento o Congresso Nacional pela aprovação do Novo Marco do Saneamento Básico. Cuida-se de medida de grande relevância que busca solucionar décadas de atraso e omissão do Estado”, escreveu Gilmar.