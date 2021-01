Gleisi: ‘A CPI do Pazuello acabará em Bolsonaro’

Para a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, é cada vez mais importante instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os problemas do governo no combate à pandemia do coronavírus. Na sua avaliação, as investigações contra o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, levarão a provar a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro pelos erros cometidos.

“’O trabalho é excepcional do Pazuello, é um tremendo de um gestor’. Essa frase de Bolsonaro mostra que tudo que o ministro faz tem seu apoio, que é o operador de sua necropolítica. Nunca foi tão importante abrir uma CPI com foco na gestão da saúde. A CPI do Pazzuelo acabará em Bolsonaro”, afirmou a petista.