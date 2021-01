A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, festejou a saída de Donald Trump do governo dos Estados Unidos. A deputado associou a despedida do agora ex-presidente americano ao futuro que espera para o presidente Jair Bolsonaro.

”Vai tarde, Trump! A hora de Bolsonaro também vai chegar! O Brasil merece ser feliz de novo. Precisamos cuidar do povo, do desenvolvimento nacional, da nossa soberania e da solidariedade entre os povos”, disse a dirigente petista.