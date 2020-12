Gleisi afirma que conversa sobre aliança na Câmara é descolada de 2022

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, deixou claro que as discussões em torno de uma aliança com o Centro para a disputa da Presidência da Câmara não têm nada a ver com a eleição de 2022. Ela lembra que a conversa com os partidos de centro e de esquerda em torno de um candidato comum é feita apenas para impedir o aumento da influência de Jair Bolsonaro no Legislativo.

“PT dialoga para a eleição da Mesa da Câmara porque tem maior bancada da Casa e responsabilidade com o País. Age para conter danos. Isso não se confunde com 2022. O projeto de país defendido pela esquerda confronta com frente eleitoral de agenda neoliberal, que esquece do povo”, escreveu Gleisi nas suas redes sociais, acrescentando ao fim da postagem uma hashtag com Lula presidente 2022.