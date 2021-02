Gleisi: ‘Bolsonaro joga conta do preço da gasolina nos governadores’

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, criticou a proposta do presidente Jair Bolsonaro de unificar a cobrança do ICMS para tentar reduzir o preço dos combustíveis. Se adotada, a medida causará perda de receita para os Estados e já enfrenta a resistência dos governadores. Com o movimento, Bolsonaro mira os caminhoneiros que têm ameaçado fazer nova greve por causa do alto preço do diesel.

“Bolsonaro joga a conta do preço da gasolina, forçando redução do imposto que financia saúde/educação. A culpa é da política de preços da Petrobras, que vende combustível acima dos custos, ampliando lucros dos acionistas às custas do trabalhador. Não vai dar certo”, afirmou Gleisi.