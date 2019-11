Gleisi: ‘Bolsonaro vai dar calote no 13º do Bolsa Família?’

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, criticou o fato de o governo não ter previsão de recursos orçamentários para bancar o pagamento do 13º salário para o Bolsa Família. Jair Bolsonaro editou uma medida provisória prevendo o pagamento do benefício, mas, até agora, não existe a previsão de onde virá o dinheiro necessário para bancar a despesa. Para a deputada petista, o presidente “fez demagogia com o povo mais pobre”.

“Bolsonaro enviou MP do 13º sem previsão de recursos pra bancar o benefício. Fez demagogia com o povo mais pobre e não respeitou a lei. E agora, vai dar calote no 13º do Bolsa Família? Para quem quer taxar desempregado, não é nada”, crítica Gleisi.