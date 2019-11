Gleisi: ‘Com tranquilidade, vamos evitar provocações’

Equipe BR Político

Na expectativa da resposta da Vara de Execuções Penais do Paraná sobre a soltura do ex-presidente Lula, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, afirmou neste início de tarde de sexta, 8, que a postura transmitida à militância é de tranquilidade para evitar “provocações” dos que apostam no “clima de ódio” porventura gerado com a liberdade do petista. Ela informou que o ex-presidente seguirá para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC após sair da custódia da Polícia Federal em Curitiba, onde se encontra preso desde 7 de abril de 2018.