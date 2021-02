Gleisi contesta comparação da autonomia do BC brasileiro com o norte-americano

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, não concorda com a comparação feita entre a autonomia do Banco Central brasileiro com o dos Estados Unidos como forma de justificar a aprovação da proposta hoje pela Câmara.

“Nos EUA, o Banco Central de lá é independente mas, cuida da inflação e estabilidade do sistema financeiro, com olhos para a atividade econômica e emprego. Aqui, a proposta é focada na inflação, o que, com o nosso histórico, vai resultar na alta de juros toda vez que o mercado pressionar”, avalia Gleisi.