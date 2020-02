Gleisi convoca manifestações para enfrentar ‘escalada autoritária do governo’

Equipe BR Político

Pelo Twitter, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), convocou manifestações “pela democracia e pelos direitos do povo”. A chamada é uma resposta a conclamação feita pelo presidente Jair Bolsonaro, via WhatsApp, por apoio a atos contra o Congresso e o STF. Apesar de estarem marcados para começar uma semana antes, os protestos devem concorrer com a manifestação convocada para o dia 15 de março por apoiadores de Bolsonaro.

“A escalada autoritária do governo Bolsonaro deve ser enfrentada c/ a construção de manifestações de rua pela democracia e pelos direitos do povo”, escreveu Gleisi na rede social, onde afirmou que os atos estão marcados para 8, 14 e 18 de março.

A escalada autoritária do governo Bolsonaro deve ser enfrentada c/ a construção de manifestações de rua pela democracia e pelos direitos do povo. Dias 8, 14 e 18 de março serão importantes p/ mostrar indignação e enfrentamento. Outros tem de ser chamados pelas forças democráticas — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 26, 2020

A notícia revelada pelo BRP, de que o presidente compartilhou vídeos de convocação para as manifestações críticas ao Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF) gerou reação de políticos e autoridades. A ex-candidata à Presidência e presidente da Rede, Marina Silva, escreveu que Bolsonaro divulgou “uma convocação nitidamente golpista” e o ministro do STF Celso de Mello afirmou que a ação de Bolsonaro “demonstra uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce e cujo ato de inequívoca hostilidade aos demais Poderes da República traduz gesto de inaceitável degradação do princípio democrático”.