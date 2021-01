Gleisi critica posição de Pacheco contra impeachment

Equipe BR Político

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), não gostou do que o candidato do seu partido à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), falou sobre a possibilidade de abertura de um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro em recente entrevista ao portal UOL.

O parlamentar, que é advogado, afirmou: “Não consigo depreender desses fatos (gestão do governo durante a pandemia) um crime de responsabilidade que suscite a necessidade do pedido de impeachment (…) Eu sou advogado, tenho grande apego aos princípios constitucionais, que não podem ser banalizados. O que digo em relação ao impeachment é que não temos um ambiente adequado para esse tipo de encaminhamento no momento”.

Para a deputada, foi uma “péssima fala” porque “crimes de Bolsonaro saltam aos olhos! Quem quer dirigir Senado tem de ter compromisso c/ o povo e a CF e não ficar inerte no caos. PT no Senado tem de cobrar! Cabe a Camara abrir o processo, vamos fazer uma luta sem tréguas”, conforme escreveu nesta tarde de sexta, 22, no Twitter.

Um dia antes, Pacheco afirmara à Folha que não podia avançar sobre uma hipótese que dizia “desconhecer”. Segundo disse, seria preciso ter um “fato concreto” que indicasse a prática do crime de responsabilidade. Hoje, na Câmara, há ao menos 60 pedidos de afastamento do presidente da República, e Jair Bolsonaro declarou apoio a Pacheco na campanha.

Para a mesma publicação, previu errado sobre a possibilidade de frustrar o bloco partidário heterogêneo que o apoia na disputa pelo comando do Senado, incluindo o PT. Respondeu que “absolutamente” que não, pois o grupo entende que “há uma pauta comum, de interesse do Brasil e que tem alguém que seja capaz de respeitar esses dois lados e que possa conduzir os caminhos de solução”.

O presidente Jair Bolsonaro declarou apoio a Pacheco.