Gleisi diz que atraso na divulgação de balanço da covid foi ‘proposital’

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, disse que o atraso de mais de três horas na divulgação dos dados referentes ao novo coronavírus na quarta-feira, 3, foi “proposital” para “abafar a repercussão” negativa do recorde. O Ministério da Saúde alegou “problemas técnicos”.

“Esse atraso do Ministério da Saúde na divulgação do balanço da covid-19 é proposital. Tivemos ontem 1.349 mortos e o número saiu só às 22h, após quase todos os telejornais da noite, para abafar a repercussão. Não fizeram nada para conter o vírus e agora querem esconder o caos do povo!”, escreveu Gleisi no Twitter.

Na tarde de ontem, a coletiva de imprensa com os técnicos da pasta, marcada para as 17h30, foi cancelada. Horas depois, foi informado que a atualização seria feita às 22h. Normalmente, o balanço é divulgado diretamente às 19h.