Gleisi diz que autonomia do BC é ‘atentado ao Tesouro Nacional’

Marcelo de Moraes

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, criticou duramente a disposição do governo de aprovar o projeto de autonomia do Banco Central. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, revelou ao BRP na semana passada, a discussão sobre a proposta está amadurecida e a Casa deve votá-la no primeiro trimestre.

Para Gleisi, o projeto representa “o maior atentado ao Tesouro Nacional da história”. “A gente falando de vigarice nazista, de Regina Duarte, do convívio entre os inimigos Bolsonaro e Moro, enquanto Guedes, Maia e os banqueiros preparam o maior atentado ao Tesouro Nacional da história querendo votar o projeto de autonomia do Banco Central e dolarização da economia”, avalia a dirigente petista.