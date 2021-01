Gleisi diz que ‘Baleia perderá votos no PT’ ao fechar discussão sobre impeachment

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, criticou as declarações dadas por Baleia Rossi (MDB-SP) à Folha, dizendo que um processo de impeachment não é o melhor caminho para o País porque causa instabilidade. Para Gleisi, a candidatura de Baleia, que recebeu apoio oficial da maioria dos partidos de esquerda, “perderá votos no PT” por causa dessa fala.

“Dar resposta a crimes do Executivo é o item 3.6 do compromisso de Baleia Rossi com a oposição. Inclui analisar denúncias de crimes do presidente da República, mesmo q não haja acordo para aprovar impeachment. Ao negar o que tratamos e fechar essa possibilidade, Baleia perderá votos no PT”, afirma Gleisi.