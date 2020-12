Gleisi diz que ‘base governista deu golpe no Fundeb’

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann considera que o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), aprovado na quinta-feira, 11, na Câmara sofreu um “golpe” da base governista.

Isso porque, os parlamentares incluíram no texto duas emendas que colocam escolas privadas sem fins lucrativos, inclusive religiosas, e o ensino profissionalizante do Sistema S entre as instituições que podem ser beneficiadas com recursos públicos.

“Vergonhosa a votação ontem na Câmara, a base governista deu um GOLPE no Fundeb ao retirar recursos da educação pública e destinar a entidades confessionais, comunitárias e filantrópicas. É a privatização da educação pública que os bolsonaristas e Novo’s da vida querem fazer”, escreveu Gleisi no Twitter.

O texto ainda segue para análise no Senado e precisa ser aprovada neste ano para valer a partir de 1° de janeiro de 2021.