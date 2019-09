Para Gleisi, PT não pratica ‘hegemonismo’ na esquerda

Marcelo de Moraes

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), usou suas redes sociais para rebater as críticas de que seu partido quer sempre ter a hegemonia entre as legendas de esquerda. A crítica é recorrente, mas se acentuou nas últimas eleições, vinda especialmente de Ciro Gomes, do PDT.

“O PT esteve no Fórum da Oposição, na Greve Geral, Tsunamis da Educação, Frente da Soberania, Grito dos Excluídos, Ato pelo Nordeste em Monteiro e com 12 partidos no STF em defesa de Lula. Com o povo e a democracia sempre. Qual a lógica de quem nos acusa de isolamento e hegemonismo?”, escreveu Gleisi.