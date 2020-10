A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, está em La Paz, acompanhando a eleição presidencial boliviana. No sábado, ela fez a ponte para que o candidato Lucho Arce, que tem o apoio do ex-presidente Evo Morales, conversasse com Luiz Inácio Lula da Silva pelo telefone.

“Tudo transcorrendo normal nas eleições bolivianas. Há pouco, Lucho Arce votou em La Paz. Esperemos que assim siga até o final do dia. Chega de golpes!”, escreveu a petista nas suas redes sociais