Gleisi não garante apoio para Baleia

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), não garantiu que a sigla irá apoiar o nome de Baleia Rossi (MDB-SP) para presidência da Câmara. Segundo a parlamentar, os petistas apenas irão definir quem terá os votos de sua bancada após “o debate com partidos de esquerda”. “O PT só vai decidir sobre candidatura à presidência da Câmara ao fim de um debate com os partidos de oposição”, disse Gleisi em seu Twitter, logo após a confirmação da candidatura de Rossi.

Há resistência interna no PT devido a proximidade de Rossi com o ex-presidente Michel Temer e a articulação feita pelo parlamentar paulista no impeachment de Dilma Rousseff. “[O PT] Continuará buscando unidade de ação para garantir defesa da democracia, independência do Legislativo, derrota do autoritarismo e obscurantismo e os direitos do povo brasileiro”, completou Gleisi.