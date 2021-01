A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, deixou claro que o partido pretende ampliar sua ação a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

“A conta do desastre do governo está chegando, a rejeição de Bolsonaro volta a subir e sua aprovação é cada vez menor. O brasileiro não aguenta mais a incompetência e falta de humanidade do pior presidente do Brasil. O impeachment é pra ontem ou teremos mais sofrimento e mortes”, disse a deputada federal pelas suas redes sociais.