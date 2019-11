Gleisi: ‘Os desempregados vão custear a demagogia do governo’

Marcelo de Moraes

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), chamou de “escândalo” a proposta de cobrar 7,5% de INSS dos beneficiários do seguro-desemprego para bancar o Verde Amarelo, novo programa de geração de emprego do governo. A ideia está sendo bombardeada no Congresso e terá muita dificuldade para avançar.

Gleisi criticou também o fato de o governo ter recuado da ideia de beneficiar pessoas acima de 55 anos do programa, como tinha sido planejado inicialmente.

“Governo tira os mais velhos do novo programa que promete gerar emprego e para bancar o restante, vai cobrar contribuição previdenciária de quem recebe seguro desemprego. Ou seja, os desempregados vão custear a demagogia do governo. É um escândalo”, criticou a petista.