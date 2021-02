Gleisi pede ‘coragem’ de Maia para pedir impeachment

Rodrigo Maia (DEM-RJ) termina seu mandato como presidente da Câmara nesta segunda, 1, sob forte pressão para que encaminhe um dos pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro protocolados na Casa. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, pediu coragem do deputado.

“Melhor serviço q Rodrigo Maia pode prestar ao Brasil como saldo de sua estada na presidência da Câmara é abrir processo de impeachment de Bolsonaro. Cresce clamor na sociedade e confusões s/ eleição p/ mesa, c/ compra de votos e interferência de Bolsonaro, exigem posição corajosa”, escreveu a deputada do Paraná no Twitter.

A dirigente faz referência no texto ao balcão de negócios instalado no governo com promessas de cargos e distribuição de verba a deputados em troca de voto no candidato Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela presidência da Câmara. Ontem, o DEM anunciou desembarque do bloco de apoio ao candidato Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado por Maia e pelo PT, para se enfileirar junto a Lira.

Maia tem dito a aliados que não tomará tal decisão.