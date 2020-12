Gleisi propõe nome de mulheres para a presidência da Câmara

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR) usou o Twitter na manhã deste sábado, 19, para defender o lançamento de uma candidata mulher para a presidência da Câmara dos Deputados.

Ontem, o partido fechou aliança com outras dez siglas e anunciou uma aliança com o bloco do atual presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Gleisi citou os nomes das deputadas Benedita da Silva (PT-RJ), Lídice da Mata (PSB-BA) e Luiza Erundina (PSOL-SP) como opções para o cargo.

“Mais que na hora de uma mulher ter protagonismo na disputa pela presidência da Câmara. Na esquerda temos companheiras valorosas: Benedita da Silva, Lídice da Mata, Luiza Erundina, se o PSOL estiver no bloco. Todas com grande experiência parlamentar, vivência e conhecimento da Casa”, escreveu a deputada.