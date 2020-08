Gleisi: ‘Revogar compartilhamento de dados da Lava Jato é descabido’

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, criticou a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que revogou a ordem de compartilhamento dos dados recolhidos pela força-tarefa da Lava Jato.

“Revogar compartilhamento de dados da Lava Jato é descabido. Já está claro que a República de Curitiba atuava como polícia política, investigava 38 mil pessoas sem critérios e tem 50 mil documentos em segredo, atuando com parcialidade. Qual o interesse em manter essa caixa-preta?”, questionou a petista pelas redes sociais.