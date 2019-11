Gleisi rumo à reeleição como presidente do PT

Equipe BR Político

Cerca de 800 delegados do PT escolhem neste domingo, 24, o próximo presidente nacional da sigla. A atual dirigente, Glesi Hoffmann (PR), deve ser reconduzida ao cargo, segundo previsão dos participantes do encontro e preferência do ex-presidente Lula. O cargo é disputado também por Paulo Teixeira, deputado federal (SP); Margarida Salomão, deputada federal (MG); e Walter Pomar, historiador filiado ao PT.

A tese vencedora no congresso, da corrente Construindo um Novo Brasil, reafirma a oposição do PT ao governo, mas sem a defesa do “fora Bolsonaro”. “A ideia é ter um projeto mais global para o País”, diz o senador Humberto Costa (PE), conforme registra o Broadcast Político. Segundo o parlamentar, as eleições de 2020 não estão entre os temas principais em discussão, mas ele confirmou que a tendência do PT é apresentar candidaturas próprias ou formar alianças com outras siglas de esquerda.