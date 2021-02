Gleisi: ‘Se Bolsonaro recriar o auxílio emergencial não será por bondade, será de olho em 2022’

Para a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), se o governo federal recriar o auxílio emergencial será porque o presidente Jair Bolsonaro está de olho na campanha eleitoral de 2022, não por bondade.

Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou a possibilidade de retomada do auxílio emergencial para conter os efeitos da pandemia entre a população economicamente mais vulnerável. Para isso, no entanto, o auxiliar do presidente Bolsonaro disse que as “cláusulas necessárias” precisam ser disparadas. “Temos como orçamentar ajuda, desde que seja dentro de um novo marco fiscal, robusto o suficiente para enfrentar desequilíbrios”, afirmou, após se reunir na noite de quinta-feira, 5, com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e, mais cedo, da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL).

“Assim como o trabalhador está sofrendo com o fim do auxílio emergencial, o comércio já está sentindo o baque, afetando a atividade econômica. Bolsonaro sabe que isso pode prejudicá-lo. Se ele retomar a renda, não será por bondade. Será de olho em 22”, escreveu a deputada no Twitter.