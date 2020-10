Gleisi sobre plebiscito no Chile: ‘Bolsonaro e Guedes devem ter perdido o rumo’

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, aproveitou a deixa do plebiscito que aprovou a mudança da Constituição no Chile para cutucar a defesa da política econômica liberal do país pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta segunda-feira, 26. “Bolsonaro e Guedes devem ter perdido o rumo de casa c/ resultado do referendo no Chile. Fã de carteirinha da receita neoliberal de lá, o chicago boy viu os chilenos derrotarem esse modelo nas urnas. Grande dia! O poder do povo mudando destino das nações!”, escreveu nas redes sociais.

O movimento da população chilena provocou comparações e posicionamentos de políticos de diferentes lados da política. A esquerda tem elogiado no geral o movimento e atentado para o fato de a Constituição anterior chilena ter sido produto da ditadura militar de Augusto Pinochet. Do outro lado, o líder do governo na Câmara Ricardo Barros (PP-PR) usou o ocorrido para defender uma nova carta no Brasil, onde disse que “a Constituição tornou o país ingovernável”.