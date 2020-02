Gleisi tripudia: ‘Vai dar murro na mesa, general Heleno?’

Equipe BR Político

Após o general Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, deixar registrada no Twitter toda sua rejeição à visita de Lula ao papa, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, devolveu com piada à provocação militar na mesma rede social nesta tarde de sexta, 14. “Vai dar murro na mesa, general Heleno? Fica nervoso não”, escreveu a deputada. Para ela, “o papa sabe quem, no Brasil, defende o povo, a justiça e a democracia”. O governo do presidente Jair Bolsonaro, segue a parlamentar, “não está em condições de dar exemplos”.