Glenn e hackers denunciados

Equipe BR Político

O Ministério Público Federal denunciou o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, e outros seis investigados no âmbito da Operação Spoofing, que apura invasão e roubo de mensagens de celulares de procuradores da força-tarefa da operação Lava-Jato e do então juiz Federal Sérgio Moro, informa o Estadão. O MPF ressalta que o jornalista não era alvo das investigações. Ocorre que, durante a análise de um computador apreendido na casa de Walter Delgatti, foi encontrado um áudio de um diálogo entre Luiz Molição e Glenn. Segundo a Procuradoria, Molição realizou invasões aos dispositivos informáticos e atuava como porta-voz do grupo. São apontadas a prática de organização criminosa, lavagem de dinheiro, bem como as interceptações telefônicas engendradas pelos investigados.

A conversa foi realizada logo após a invasão sofrida por Moro. “Nesse momento, Molição deixa claro que as invasões e o monitoramento das comunicações telefônicas ainda eram realizadas e pede orientações ao jornalista sobre a possibilidade de ‘baixar’ o conteúdo de contas do Telegram de outras pessoas antes da publicação das matérias pelo site The Intercept. Greenwald, então, indica que o grupo criminoso deve apagar as mensagens que já foram repassadas para o jornalista de forma a não ligá-los ao material ilícito”, diz o MPF. O órgão sustenta que Glen auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante o período das invasões.