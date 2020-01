Equipe BR Político

Após o “sim” de Regina Duarte ao “casamento” com a Secretaria Especial de Cultura do governo Bolsonaro, a atriz negocia agora o “divórcio” com a Rede Globo. No ano passado, a relação da nova secretária bolsonarista com a emissora completou bodas de ouro (50 anos).

Na noite de quarta-feira, 29, a Globo emitiu nota na qual afirma que ambas as partes “estão negociando o fim da relação contratual, em função da decisão da atriz de aceitar o convite para ocupar a Secretaria Especial da Cultura”.