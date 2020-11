Na capital de Goiás, com todas as urnas apuradas, Maguito Vilela (MDB) teve 36,02% dos votos válidos e disputará o segundo turno contra Vanderlan Cardoso (PSD), que teve 24,67% dos votos no primeiro turno, neste domingo, 15.

Maguito está internado com complicações causadas pelo coronavírus há 16 dias. Neste domingo, ele voltou a ser intubado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Em terceiro lugar, aparece a candidata do PT, delegada Adriana Accorsi, com 13,39% dos votos.