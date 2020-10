Goiânia: MDB e PSD tecnicamente empatados na liderança, aponta Ibope

A corrida eleitoral pela prefeitura de Goiânia segue tecnicamente empatada. Segundo pesquisa Ibope divulgada na quarta-feira, 21, Maguito Vilela (MDB) tem 28% e Vanderlan Cardoso (PSD) soma 27% das intenções de voto. A margem de erro do levantamento é de quatro pontos porcentuais, para mais ou para menos. Distante, na terceira posição está a candidata do PT, Delegada Adriana Accorsi, com 11%.

Em levantamento divulgado em 2 de outubro, os dois adversários estavam em posições invertidas, com Vanderlan aparecendo com 21% e Maguito com 20%.

Na sequência, os candidatos aparecem na seguinte ordem: Elias Vaz (PSB), 5%; Alysson Lima (Solidariedade), 4%; Major Araújo (PSL) tem 3%, Virmondes Cruvinel (Cidadania) está com 2%, enquanto Dra. Cristina (PL), Gustavo Gayer (DC) e Samuel Almeida (PROS) têm 1% cada um.

Seis candidatos não alcançaram nem 1% das intenções de voto: Fábio Júnior (UP), Antônio Vieira Neto (PCB), Cristiano Cunha (PV), Talles Barreto (PSDB), Vinícius Gomes (PCO) e Manu Jacob (PSOL). Brancos e nulos somaram 9%. Outros 7% preferiram não responder ou disseram não saber em quem votariam.

O Ibope ouviu 602 eleitores de Goiânia entre os dias 19 e 21 de outubro. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação GO-07340/2020.