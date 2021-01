Governador baiano avalia compra de vacina da Sinopharm

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou nesta quarta-feira, 27, que avalia a compra de vacina contra a covid-19 produzida pelo laboratório estatal chinês Sinopharm. Pelo Twitter, o petista afirmou que já entrou em contato com a empresa para saber sobre a disponibilidade para a compra da Sinovac, uma outra vacina chinesa.

A tratativa é uma alternativa do Estado diante das dificuldades em adquirir doses da Sputnik V, imunizante produzido pelo governo russo, que não recebeu aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso no Brasil.

“Aqui na #Bahia estamos trabalhando para que os baianos sejam imunizados com maior brevidade possível. Ontem entramos em contato com o laboratório Sinopharm, para saber a disponibilidade para a compra da Sinovac, uma outra vacina chinesa. #TodosPelasVacinas”, escreveu Costa no Twitter.

Caso consiga acordo com a Sinopharm e receba autorização para uso no País, o Brasil teria duas vacinas chinesas em aplicação. A tecnologia da vacina da Sinopharm é semelhante à da Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Ela usa uma versão inativada do vírus incapaz de se reproduzir em células humanas. Em testes de fase 3 na China, o imunizante apresentou 79,4% de eficácia.

“A Sinovac é uma vacina que já concluiu os estudos e recebeu a aprovação definitiva para uso do órgão regulador chinês e está num estágio ainda mais avançando que a Coronavac, já aplicada no #Brasil. Não vamos medir esforços para conseguir novos laboratórios e fornecedores”, completou o governador bahiano.