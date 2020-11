Governador do RS: Investigação será rigorosa

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou nesta manhã de sexta, 20, que a investigação sobre a morte de um homem negro por dois homens brancos no supermercado Carrefour da periferia de Porto Alegre, na noite de ontem, será rigorosa.

Disse que o caso deixa a todos “indignados” pelo “excesso de violência que levou à morte de um cidadão, negro”. “Todas as circunstância em que esse crime aconteceu estão sendo apuradas para que sejam punidos os responsáveis. Os inquéritos policiais estão sendo levados adiante, com muito rigor”, acrescentou.