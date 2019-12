Governador da Bahia pede Lula pacificador

Equipe BR Político

O governador da Bahia, Rui Costa, concedeu entrevista à Folha em que defende que o PT mude seu discurso e que Lula viaje pelo País propondo a pacificação. “O Lula governou o país durante oito anos como um conciliador. Essa concertação, com empresários, trabalhadores, sociedade, fez com que o governo dele fosse de maior desenvolvimento nos últimos séculos. Esse modelo que eu defendo. Acho que ele, independentemente de qualquer questão eleitoral, vai voltar ao leito de ser um conciliador nacional”, afirmou.

Ele aponta a radicalização do discurso da direita e diz que o PT deve se diferenciar do lado oposto. “Temos de pregar a pacificação do país, cortar a discriminação e o ódio. Antes, as pessoas tinham vergonha de manifestar preconceito. Agora parece que têm orgulho. Certamente essas pessoas existiam, mas ficavam no armário. Precisamos que elas voltem para seus armários.”