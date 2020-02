Governador de olho para privatizar Sabesp

Equipe BR Político

O governador João Doria (PSDB-SP), voltou a afirmar, nesta quarta-feira, 5, que quer privatizar a Sabesp. Para isso, o governo paulista espera a aprovação do novo marco legal do saneamento básico, que tem votação pendente no Senado. O projeto já foi aprovado na Câmara no ano passado. Doria avalia que os 10 senadores do PSDB estão dispostos a aprovar o texto.

“Se o marco regulatório permitir, a Sabesp será privatizada”, declarou o tucano após reuniões com senadores do PSDB em Brasília. Ele repetiu que há dois caminhos desenhados pela administração: privatização, se o projeto permitir. Se houver “restrição”, declarou, a escolha será por uma capitalização.