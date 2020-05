Governador de Pernambuco testa positivo para covid-19

O governador do Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), está com covid-19. Em vídeo publicado no Twitter, ele disse que, após amanhecer com sintomas gripais, na manhã de segunda-feira, 18, realizou exame e testou positivo para a doença.

“Vou iniciar, então, o isolamento rígido. Tomar todas as precauções necessárias e seguir todas as orientações médicas”, afirmou o governador, já usando máscara.

O Estado é o segundo mais afetado pela crise do coronavírus no Nordeste. De acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde, o Pernambuco tem 20.094 casos confirmados e 1.640 mortes causadas pelo coronavírus.

Câmara é o quinto governador do País a revelar que contraiu o novo coronavírus. Os outros são Wilson Witzel (PSC), do Rio de Janeiro, Helder Barbalho (MDB), do Pará, Antônio Denarium (PSL), de Roraima, e Renan Filho (MDB), de Alagoas.

Pessoal, recebi hoje resultado positivo para a Covid-19 no teste que realizei. Na manhã desta segunda, 18/05, apresentei sintomas gripais e fui orientado a realizar o exame. Agora, farei o isolamento rígido, seguindo todas as recomendações médicas. pic.twitter.com/tljxX5Ukmi — Paulo Câmara 40 (@PauloCamara40) May 19, 2020

Continuarei acompanhando de casa cada detalhe das ações do Gabinete de Crise, do Governo de Pernambuco. Permaneceremos empenhados no enfrentamento ao novo Coronavírus. Fiquem em casa e que Deus nos acompanhe.