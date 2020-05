Governador de Roraima está com covid-19

O governador de Roraima, Antônio Denarium (PSL), testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi divulgada em uma transmissão ao vivo, na noite de segunda-feira, 18,na página oficial do governo de Roraima no Facebook.

“Hoje amanheci sintomático, com um pouquinho de febre e tosse, com sintomas leves, e testei positivo para o coronavírus. Estou passando bem e vou continuar trabalhando de casa, atendendo a todas as demandas do governo do Estado de Roraima”, afirmou Denarium. “Eu e a minha família vamos cumprir agora a quarentena, conforme prevê as orientações do Ministério da Saúde”.

No início de abril, Denarium, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, defendeu o afrouxamento do isolamento social para a retomada da economia, com a restrição para cidadãos maiores de 60 anos e com doenças preexistentes. “Parar tudo e gerar o caos, ou retomada do trabalho? Eu defendo a retomada do trabalho, com saúde da população.”

Denarium é o terceiro governador do País a revelar que contraiu o novo coronavírus. Os outros são Wilson Witzel (PSC), do Rio de Janeiro, e Helder Barbalho (MDB), do Pará.

De acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde, Roraima tem 1.876 casos confirmados e 60 mortes causadas pelo coronavírus.