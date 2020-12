Governador de SC acredita no ‘histórico de sucesso’ do governo na vacinação

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, conversou com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e saiu otimista. Em seu Twitter, ele disse acreditar no “histórico de sucesso” do governo em campanhas de imunização. “O ministro garantiu que no final de janeiro ou começo de fevereiro, terá início a vacinação contra a Covid-19, de acordo com os grupos prioritários”, disse. “Segundo o ministro, o plano nacional de vacinação contra a Covid-19 será divulgado na próxima semana.”

É importante destacar que, se houver algum problema, o governo de SC já reservou R$ 300 milhões para aquisição de quase 5 milhões de doses. Acreditamos que o histórico de sucesso do governo federal em organizar campanhas de imunização será repetido no enfrentamento à Covid-19.”

https://twitter.com/CarlosMoises/status/1337521371698565122