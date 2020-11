Governador de SC é absolvido em processo de impeachment

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva (PSL), foi absolvido, nesta sexta-feira, 27, por seis votos a três e uma abstenção, no tribunal especial de julgamento do primeiro pedido de impeachment por crime de responsabilidade por ter concedido aumento salarial aos procuradores do Estado. Ele estava afastado do cargo desde 27 de outubro.

Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), Moisés retorna ao cargo imediatamente.

“O tribunal, após deliberar, decidiu que o senhor governador Carlos Moisés não cometeu os crimes de responsabilidade descritos na representação e Carlos Moisés retorna ao cargo imediatamente”, disse o desembargador Ricardo Roesler, presidente do tribunal de julgamento e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao ler a súmula da sessão.