Governador de SC é alvo da PF por suspeita de fraude

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumprem na manhã desta quarta-feira, 30, mandados de busca e apreensão na casa do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL). Outros dois ex-integrantes do governo estadual também são alvo dos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de inquérito que apura fraudes em contrato de R$ 33 milhões para compra de respiradores para combate à pandemia da covid-19 no Estado.

A compra dos respiradores, que nunca foram entregues, motivou a abertura do processo de impeachment na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) contra Carlos Moisés. O processo está em análise na Alesc e ainda não foi votado.

Os investigadores buscam provas da relação entre o governador, sua equipe e empresários que venderam 200 respiradores ao Estado. As investigações revelaram indícios de participação do chefe do Executivo estadual na contratação da empresa Veigamed, diz o MPF.

Além disso, os investigadores apuram se houve lavagem de dinheiro decorrente da prática do crime antecedente contra a administração pública, mediante ocultação e distanciamento da origem dos recursos públicos desviados da compra de respiradores, indica o Ministério Público Federal.