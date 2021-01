Governador diz que iniciará vacinação na terça

Na avaliação do governador do Piauí, Wellington Dias (PT), não há motivo para aguardar até quarta-feira, 20, para iniciar a vacinação nos Estados. O petista, que coordena a temática da vacinação no Fórum dos Governadores, afirmou, nesta segunda-feira, 18, que ficou até tarde no domingo na tentativa de convencer o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de que o processo pode ser iniciado já amanhã.

“Não é razoável ficar para quarta-feira se chegam vacinas nos Estados a partir de hoje e se é possível chegar em todos os Estados (capitais) nos voos que saem agora pela manhã de Guarulhos. Um dia nacional de vacinação na situação do Brasil faz muita diferença. Serão muitas vidas salvas”, aponta Dias.

Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou o uso emergencial tanto de 6 milhões de doses do imunizante da farmacêutica chinesa Sinovac, fabricado em parceria com o Instituto Butantã, quanto de 2 milhões da vacina fabricada pela AstraZeneca/Universidade de Oxford. As doses começam a ser distribuídas aos Estados na manhã de hoje.