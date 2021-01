Governador diz que Pazuello deve acertar compra de doses da Coronavac na segunda

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que coordena a temática da vacina no Fórum Nacional de Governadores, afirmou neste sábado, 30, pelo Twitter, que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve “acertar”na próxima segunda-feira, 1º, a compra das 54 milhões de novas doses da Coronavac.

“A previsão do ministro da Saúde, Pazuello é de acertar o contrato de compra das 54 milhões de doses de vacinas com o Instituto Butantan na próxima segunda (01)”, escreveu o petista. Após pressão por parte do Instituto Butantan e do governo paulista, o governo confirmou ontem que vai adquirir as doses extras do imunizante.

Dias disse ainda que vai buscar junto ao ministro que a distribuição das novas doses do imunizante produzido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan ocorra na próxima quarta-feira.

“Vamos tentar um diálogo com ministro para garantir que tenhamos um cronograma de entrega para cada estado com a entrega das 3 milhões de doses prevista para o dia 03 de fevereiro”, completou o governador.