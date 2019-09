Governador do AM descarta ‘achismos’ sobre ONGs

Equipe BR Político

Um dos aliados declarados do governo federal na Região Norte do País, o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), discorda do presidente Jair Bolsonaro sobre as suspeitas de que ONGs são as principais responsáveis pelas queimadas no bioma. Segundo ele, “não condição de governador”, não trabalha com “achismos”, destacando que algumas organizações não governamentais fazem um bom trabalho na região, como informa o Broadcast Político. “No Estado do Amazonas, tem ONGs que desenvolveram trabalhos muito interessantes e sérios. Há algumas que desenvolveram trabalhos que deixam a desejar ou que cabe dúvida, mas cabe aos órgãos de controle avaliar”, disse ele em evento em São Paulo, organizado pelo Movimento Brasil Competitivo.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.