Governador do Amazonas está com covid-19

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), está com covid-19. O anúncio foi feito por ele na noite de quinta-feira, 13, pelo Twitter. Lima é o 12º chefe de Executivo estadual a ser infectado pela covid-19.

Na publicação, o governador disse que “está bem” e “seguirá trabalhando de casa”.

“Estou bem de saúde, mas vou seguir todas as recomendações médicas. A partir de hoje, estou em isolamento, inclusive aqui dentro de casa. Vou ficar despachando com os meus secretários e mantendo algumas reuniões por videoconferência”, declarou.

Na semana passada, Wilson Lima teve seu pedido de impeachment arquivado pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas por 12 votos a 6. O pedido apresentado pelo presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Vianna, e pela oftalmologista Patrícia Sicchar, acusava Lima e o vice, Carlos Almeida Filho (PTB), de suposta prática de crimes de responsabilidade e improbidade administrativa envolvendo o mau uso dos recursos públicos na área da saúde durante a pandemia do novo coronavírus.