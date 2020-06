Governador do Ceará alerta que economia pode ser fechada

Com 6.076 óbitos e 108.225 casos confirmados de covid-19 no Estado, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), fez um alerta nesta segunda, 29, no Twitter, para que a população cearense não relaxe as medidas de distanciamento social nesta pandemia. “Tenho visto imagens de aglomerações injustificáveis. É preciso responsabilidade”, escreveu Santana.

O alerta é de que “se não houver consciência de todos, os números da Covid podem voltar a subir e o Processo de Retomada Econômica não avançará, podendo, até mesmo, regredir e negócios serem novamente fechados, o que não queremos que ocorra”.

No Ceará, o número de óbitos e casos confirmados da doença apresenta curva descendente, conforme informa o governo aqui.

