O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), registrou sua crítica no Twitter à saída hoje do oncologista Nelson Teich do Ministério da Saúde.

“A saída do segundo ministro da Saúde em menos de um mês traz enorme insegurança e preocupação. É inadmissível que, diante da gravíssima crise sanitária que vivemos, o foco do Governo Federal continue sendo em torno de discussões políticas e ideológicas. Isso é uma afronta ao país”, afirmou.