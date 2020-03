Governador do DF prorroga medidas anti-coronavírus

Vera Magalhães

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, prorrogou por mais 15 dias as medidas restritivas que havia adotado para se precaver ao surto do novo coronavírus. Ibaneis foi o primeiro governador a, antes mesmo do governo federal, determinar a proibição de aglomerações e a suspensão das aulas.

As medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública anunciadas no plano de contingência do DF passam a valer por mais 15 dias a partir deste sábado. Ele determinou a antecipação das férias escolares e universitárias de julho nas escolas da rede pública e facultou que as da rede particular façam o mesmo.

Estão suspensos eventos de qualquer natureza que precisem de aval do governo do DF. O decreto expedido pelo governador prevê sanções legais para o descumprimento das determinações.