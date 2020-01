Governador do DF veta projeto que batizava praça com nome de Marielle

Marcelo de Moraes

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decidiu vetar o projeto aprovado pela Câmara Legislativa que dava o nome de Marielle Franco a uma praça no Setor Comercial Sul da capital. A decisão criou enorme polêmica em Brasília, que deverá se ampliar quando o veto for analisado pelos deputados distritais nas próximas sessões.

Na justificativa para barrar a proposta, o governador argumentou que “a tradição é homenagear pessoas que tenham servido diretamente à comunidade do DF”, o que, no seu entender, não seria aplicado à vereadora do Rio, assassinada no ano passado.

Autor do projeto, o deputado distrital Fábio Félix (Psol) protestou contra a decisão e prometeu iniciar mobilização para que o veto seja derrubado. “Vetar o projeto é simplesmente negar reconhecimento à dimensão que tomou o legado de Marielle. Seu nome está à altura de qualquer espaço de Brasília, como está à altura de centenas de lugares do mundo. Lutaremos pela derrubada do veto”, afirmou.

O ex-governador e ex-senador Cristóvam Buarque também criticou a decisão tomada por Ibaneis, especialmente pela justificativa usada. “Discordo do governador Ibaneis se acha que Marielle não merece. Mas é um direito dele. Diga que veta a lei dizendo isso. Ridículo é argumentar que só pode dar nome a quem fez por Brasilia. Então Mandela, Gandhi, Einstein, Churchill, Brizola não podem receber nomes no DF?”, reclamou.