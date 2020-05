Governador do ES e esposa estão com covid-19

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e a primeira-dama do Estado, Maria Virgínia Casagrande, foram diagnosticados com covid-19. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 25, pelo político. O Espírito Santo tem 10.007 casos confirmados e 446 mortes, de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde.

Em publicação feita no Facebook, Casagrande afirmou que o casal está “em isolamento” e “bem”. Ele é o sexto governador a ser contaminado pelo novo coronavírus. Os outros foram: Renan Filho (AL), Wilson Witzel (RJ), Helder Barbalho (PA), Antonio Denarium (RO) e Paulo Câmara (PE).

“Amigos, depois de uma internação para tratamento de um pequeno acidente vascular cerebral, há dez dias, Virgínia começou a sentir sintomas leves de gripe. Cumprindo as orientações dos profissionais de saúde, eu e ela fizemos os testes que confirmaram a contaminação pelo coronavírus. Estamos em isolamento e bem. Vamos manter nossas atividades por videoconferência e confiamos em Deus que tudo logo passará”, escreveu.