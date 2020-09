Governador do MS decreta estado de emergência por incêndios

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), decretou situação de emergência no Estado por conta dos incêndios que atingem principalmente o bioma do pantanal nesta segunda-feira, 14. Além da área devastada, que já ultrapassou 1,4 milhão de hectares, o decreto menciona também o aumento de atendimentos em unidades de saúde por doenças relacionadas à qualidade do ar.

Segundo a publicação, ao menos 79 municípios do MS já foram atingidos. “Declara-se ‘Situação de Emergência’, pelo prazo de 90 dias, em todo o Estado de Mato Grosso do Sul atingido por propagação de fogo sem controle, em qualquer tipo de vegetação, em áreas legalmente protegidas e não protegidas, com queda da qualidade do ar – desastre classificado e codificado como Incêndio Florestal”, diz o documento que dispensa de licitação contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre e de prestação de serviços e de obras relacionadas à operação.