O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), testou positivo, na noite de quarta-feira, 17, para covid-19. De acordo com nota divulgada nesta manhã, ele iniciou nesta quinta, 17, o cumprimento do isolamento social. “O governador tem apenas sintomas leves e passa bem”, diz.

Segundo a nota oficial do governo, Azambuja vai “trabalhar de casa, em regime home office”, durante o período do tratamento. O chefe do Executivo do Mato Grosso do Sul é o 13º governador a contrair a covid-19.